LKA Thüringen: Dutzende Einträge in NSU-Akten sollen verschwunden sein

Es geht um 114 verschwundene SMS: In Thüringen wurden womöglich Akten zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ manipuliert, laut einem Bericht ermittelt nun der NSU-Untersuchungsausschuss des… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nach Informationen des Senders geht es um mehr als hundert von der Polizei abgefangene SMS, die in den Zielfahndungsakten des ...

Auch nicht an den Hinweis von Szczepanski auf das untergetauchte Trio und dessen Waffensuche, nicht an die SMS an Szczepanski aus ...