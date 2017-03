heiseshow: Die LiMux-Enttäuschung – Linux, Windows, die User-Erfahrung und die Politik

Erst war LiMux ein Vorzeigeprojekt Münchens, seit dem Amtswechsel an der Stadtspitze im Jahr 2014 gilt die Open-Source-Software als verpönt. Microsoft soll’s nun wieder richten. Wie die Abkehr zu bewerten ist, diskutieren wir in einer neuen… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Was sich bereits Ende des letzten Jahres – Mahr EDV berichtete ( Linux vs. Microsoft) – angedeutet hat, ist nun beschlossene ...

In der Debatte um die Migration der Münchner IT von Limux und Wollmux zurück zu Produkten von Microsoft sieht der Münchner IT ...