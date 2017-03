App Store: Apple verbietet Apps, die sich selbst updaten

Apple hat Entwickler informiert, dass das Unternehmen im App Store nicht mehr solche Apps akzeptieren will, die Änderungen an den Apps selbst außerhalb des App Store zulassen. Davon ist der Dienst Rollout.io betroffen, der sich dagegen wehrt. Themen: App Store, AppKack der Woche: Die… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



