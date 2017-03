In aller Freundschaft: Neue Folgen mit den Ärzten – Staffeln 21 bis 23 kommen

Mit In aller Freundschaft hat das Erste eine eigene Krankenhausserie im Programm, welche die Zuschauer bereits seit 1998 vor den Bildschirm fesselt. Derzeit läuft die 20. Staffel der MDR-Produktion. Fans und TV-Zuschauer dürfen sich jedoch auch in Zukunft auf neue Folgen von In aller Freundschaft… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema