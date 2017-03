RTL Group baut Digitalgeschäft aus und verzeichnet Gewinnrückgang

Die RTL Group macht ihren Besitzern weiter Freude. Treiber bleibt der deutsche Markt. Neben dem klassischen Fernsehen wächst die Bedeutung des digitalen Geschäfts [–] doch insgesamt ist die Bilanz… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Köln (Reuters) - Dank florierender Fernsehsender in Deutschland und boomender Digitalgeschäfte hat der europäische TV-Konzern ...

Anke Schäferkordt, 54, stammt aus Lemgo und lebt heute in Köln. Sie studierte in Paderborn und fing bei Bertelsmann in ...