Louis Vuitton: iPhone-7-Case für 3.800 Euro

Das Designer-Label Louis Vuitton hat ab sofort auch Hüllen für Apples iPhone 7 und das iPhone 7 Plus im… Quelle: macwelt.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das Samsung Galaxy S8 wird mit einem 5,8 Zoll großen Bildschirm kommen, während das Display des Plus-Modells sogar 6,2 Zoll in ...

iPhone 7* und 7 Plus ohne Vertrag* – Preis und Verfügbarkeit im Überblick – Seit dem 16.09.2016 sind die iPhone 7* und ...

Das neuste iPhone 7 ist wie auch schon seine Vorgänger, iPhone 6 und iPhone 6s, in einer Version mit 4,7-Zoll-Display und einer ...

iPhone 7 Plus in Flammen: Wie kam es dazu? Laut Besitzerin Brianna Olivas sei das iPhone neu und von ihr erst vor einem Monat in ...