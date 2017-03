Mangelnde Küchenhygiene: Institut warnt vor Durchfall-Erregern im Essen

Wer beim Kochen nicht aufpasst, hat schnell Krankheitserreger im Essen. Immer mehr Menschen in Deutschland stecken sich so mit Durchfall-Keimen an, warnt das… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Bundesinstitut warnt vor Durchfall-Erkrankungen Berlin (dpa) - Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor einer starken Zunahme von Campylobacter-Bakterien. Quelle: Mittelhessen