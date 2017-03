Karriere-Ende von Xabi Alonso: Adiós Hombre

Mit dem Rücktritt von Xabi Alonso im Sommer verliert der FC Bayern eine große Persönlichkeit und Carlo Ancelotti seinen Lieblingsspieler. Dennoch können Trainer und Mannschaft das Karriereende des 35-Jährigen verschmerzen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Seinen Abschied verkündete Xabi Alonso in einem öffentlichen Brief an seine Fans. "Das Schwerste ist immer, zu wissen, wann man ...