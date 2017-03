Ermittlungen zur „Sommermärchen“-Affäre: DFB droht Millionen-Steuernachzahlung

Fahnder werfen dem DFB schwere Steuerhinterziehung vor. Mit Buchungstricks sollte die Tilgung eines Privatkredits verschleiert werden. Dem Verband könnten nun Zahlungsforderungen in zweistelliger Millionenhöhe… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) drohen laut Medienberichten in der Affäre um die WM 2006 Steuernachzahlungen von geschätzt ...

Frankfurt/Main (dpa) - Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) drohen laut Medienberichten in der Affäre um die WM 2006 ...

In der WM-Affäre soll ein schwerer Fall von Steuerhinterziehung durch frühere DFB-Funktionäre vorliegen - zu diesem Ergebnis ...

Claudio Catuogno arbeitet seit 2005 in der Sportredaktion der SZ. Ab 2007 berichtete er als sportpolitischer Korrespondent aus ...

Auf den DFB könnten Strafzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe zukommen: Das Finanzamt wirft dem Fußball-Bund schwere ...

Frankfurt/Main. Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) drohen laut Medienberichten in der Affäre um die WM 2006 Steuernachzahlungen ...

Am vergangenen Montag rollte am DFB-Stützpunkt Cham wieder der Ball im Freien. Dabei gab es personelle Änderungen in der ...