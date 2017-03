Kinder unterbrechen BBC-Interview: Papa. Muss. Jetzt. Arbeiten.

Kinder stören die Karriere? Ein amerikanischer Professor hat das hautnah erlebt. Er gab der BBC ein Live-Interview über sein Lieblingsthema. Alles lief gut – bis das erste Kind reinkam…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



