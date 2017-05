Großbritannien: Elfjährige stirbt bei Wildwasserfahrt in Freizeitpark

In einem Vergnügungspark nahe Birmingham ist ein Mädchen tödlich verunglückt. Die Elfjährige fiel aus bisher unbekannten Gründen bei einer Wildwasserfahrt aus einem der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



