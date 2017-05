Spielzimmer im Bundestag: Piratenteppich neben dem Plenarsaal

Der Bundestag gibt sich ein bisschen familienfreundlicher. Im Parlament wird ein Spielzimmer eingerichtet – mit Kinderbetreuung und Kuschelecke, direkt neben dem… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Münchberg. Als Alexander Zink an diesem Montagmittag im Café Bellini in Münchberg an seinem Espresso nippt, schüttelt er den ...