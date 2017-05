Deutschland bei der U17-EM: Rekorderfolg, Gruppensieg, Viertelfinale und wieder das HSV-Talent

Für die deutschen U17-Junioren läuft es: Bei der EM in Kroatien feierte die Auswahl den dritten Sieg in Serie – auch dank des zweiten Dreipacks von HSV-Talent Jann-Fiete Arp steht das Team im… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV glänzte ... Als Gewinner der Gruppe C trifft Deutschland am Samstag auf den Zweiten der Gruppe ...

Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV glänzte ... Als Gewinner der Gruppe C trifft Deutschland am Samstag auf den Zweiten der Gruppe ...

In Deutschland gibt es keinen U17-Spieler, der so oft knipst wie Fiete Arp: 26 Tore in 21 Spielen in der B-Junioren-Bundesliga ...