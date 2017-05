Chef-Aufklärer entlassen: Fifa entmachtet ihre Kritiker

Die Nachricht kam per SMS: Die Chefkontrolleure der Fifa sind ihren Job los, Hunderte Ermittlungen gegen Funktionäre dürften jetzt im Sande verlaufen. Der DFB scheint nichts dagegen zu… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Am Mittwochmorgen um zehn sitzen Cornel Borbély und Hans-Joachim Eckert in einem staubigen Hotelklotz in der Wüste Bahrains und ...