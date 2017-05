Cloud-Überwachung: Microsoft veröffentlicht Azure-App, aber nicht für Windows

Demos macht Microsoft mittlerweile mit iPhones. Dazu passt auch, dass Microsoft die neue Azure Mobile App nur für iOS und Android veröffentlicht hat. Mit der App lassen sich Probleme mit Azure unterwegs lösen, inklusive Bash. (Azure, Microsoft)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Microsoft may use my email and phone to provide special Microsoft Azure offers and information. Microsoft may use my email and ...