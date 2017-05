Eishockey-WM: Trotz kurioser Gegentreffer – Deutschland siegt im Penaltyschießen

Eine ewig lange Drittelpause, merkwürdige Gegentreffer und ein rätselhafter Torwartwechsel: Deutschland hat bei der Eishockey-WM im Penaltyschießen gegen die Slowakei gewonnen – auch dank zweier Tore in 26… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Deutschland hat bei der Eishockey-WM in Köln den zweiten Sieg eingefahren. Gegen die Slowakei gewann das Team von Bundestrainer ...

Wenn es in einer Mannschaft nicht richtig laufen will, hilft in den meisten Fällen die Leistung eines Einzelnen. Der deutschen ...