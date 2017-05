Eklat bei Wiener Derby: Rapid-Fans rufen antisemitische Schmähungen

„Judenschweine“ – so haben Fans von Rapid Wien Anhänger des Lokalrivalen Austria beim Duell der Amateurteams beider Klubs beleidigt. Die Vereinsführung hat Konsequenzen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



