Smartphones an Schulen: „Warum soll man Internet in der Klausur verbieten?“

Tablets und Smartphones in Klausuren: Niedersachsen will die Geräte als erstes Bundesland zulassen – allerdings ohne Internetzugang. Prüfungsexperte Jürgen Handke hält das für zu… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Dr. Jürgen Handke an der Universität ... der nur noch mit Smartphone und Highspeed-Internet durch den Studien-Alltag kommt ...

SPIEGEL ONLINE: Herr Handke, als erstes Bundesland will Niedersachsen an Schulen Smartphones und Tablet-Computer in Klausuren ...