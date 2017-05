FC-Manager: Schmadtke bleibt ’ne Kölsche Jung

Er ist mitverantwortlich dafür, dass es dem 1. FC Köln nach tristen Jahren wieder gut geht. Jörg Schmadtke will auch künftig dafür sorgen, dass das so bleibt. Der Sportdirektor des FC verlängert seinen Vertrag bis… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das „Starkstrom-Derby“ steht an! Der 1. FC Köln tritt am Samstag bei Bayer Leverkusen an (15.30 Uhr/EXPRESS-Liveticker).