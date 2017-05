Europa League: Ajax und ManUnited zittern sich ins Finale

Was für eine Schlussphase! Ajax Amsterdam und Manchester United verspielen zunächst jeweils ihren Vorsprung gegen Olympique Lyon und Celta Vigo, zittern sich dann aber doch über die Zeit. Insgesamt gab es drei… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nach dem beruhigenden 1:0-Sieg im Hinspiel schrammt Manchester United haarscharf am Out in der Europa League vorbei. Celta Vigo ...