Gedächtnistraining: Wer Spaß hat, lernt am besten

Es muss nicht immer Gehirnjogging sein. Schon kleine Übungen helfen dabei, Neues schneller zu lernen und auch zu behalten. Suchen Sie sich einfach eine aus…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Am Dienstag, 9. Mai, in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr startet in der Seniorenbegegnungsstätte an der Berliner Allee 16a wieder ...