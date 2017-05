Handelsstreit: Schäuble hält deutschen Exportüberschuss für zu hoch

Donald Trump und Emmanuel Macron kritisieren den deutschen Exportüberschuss. Er sei tatsächlich zu hoch, sagt nun auch Finanzminister Schäuble im SPIEGEL. Doch dafür könne die Politik… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



