ESC-Stadt Kiew: Stolz, prächtig – und im Aufbruch

Millionen Popfans blicken am Samstag vom Sofa aus nach Kiew, die Gastgeberstadt des Eurovision Song Contest. Aber was hat die ukrainische Hauptstadt eigentlich für einen Beat?… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Von der Truchanow-Insel geht es über die Fußgängerbrücke zurück in die Stadt. Das gibt es nur in Kiew: Die tiefste ...

Kiew. Seit einigen Tagen weilt ... Ich hätte nicht gedacht, dass diese Stadt so bunt und farbenfroh ist. Diese pastellfarbenen ...

Klitschko preist sein Kiew an, das für ihn die schönste Stadt der Welt ist. Sich und seine Stadt gut verkaufen, das kann der 45 ...

Kiew ist durch ein ständiges Auf und Ab geprägt. Die Stadt wurde auf Hügeln erbaut, so dass ein Spaziergang für Besucher ...

Wie sind Deutschlands Chancen beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew? Es kann nur besser als in den Vorjahren ...

Mit ihrem dramatischen Titel „1944“ gewinnt die Ukrainerin Jamala. Darin erzählt sie von der Vertreibung der Krimtataren in ...

Kiew. Ja, in der Stadt seien deutlich mehr Ausländer. Und mehr Staus, sagt Erfan Kudusow, krimtatarischer Kunsthändler in Kiew.

Der gesetzliche Feiertag wird am Dienstag in Kiew begangen. 10.000 Polizisten sind in der ganzen Stadt im Einsatz beim ESC ...