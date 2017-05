Fachkräftemangel: Pflegeheime setzen auf Osteuropäer

Pflegekräfte aus Ost- und Südosteuropa finden immer öfter Arbeit in Deutschland. In den vergangenen vier Jahren ist ihre Zahl deutlich gestiegen – vor allem in der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Tag der Pflege: Forderungen nach mehr Personal Berlin – Zum morgigen Internationalen Tag der Pflege gibt es Rufe nach mehr Personal und einer höheren Wertschätzung für die ... Quelle: Ärzteblatt

In Gleusdorf hat das Frühwarnsystem nicht funktioniert Viele Fachkräfte aus der Pflege, aber auch Angehörige füllten den Saal und trugen auch zu einer angeregten Diskussion bei. Quelle: Main Post