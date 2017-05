Wegen Wehrmachtsuniform: Bundeswehr-Uni hängt Bild von Helmut Schmidt ab

Nach der Affäre um den rechtsextremen Soldaten Franco A. soll die Bundeswehr ihre Einrichtungen kritisch durchforsten und Wehrmachtsandenken entfernen. In Hamburg hängte man nun ein Bild von Altkanzler Helmut Schmidt… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



