Michelle Obama kritisiert US-Regierung: „Die Kinder essen Mist“

Michelle Obama kämpfte für gesünderes Essen an US-Schulen. Die Trump-Regierung kassierte die durchgesetzten Richtlinien. Die Ex-First-Lady findet deutliche… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das Wilhelms-Gymnasium in Stuttgart-Degerloch kann im Herbst wohl 30 neue Fünftklässler weniger aufnehmen als bisher.

SPIEGEL ONLINE: Herr Handke, als erstes Bundesland will Niedersachsen an Schulen Smartphones und Tablet-Computer in Klausuren ...