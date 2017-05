Generalinspekteur zum Fall Franco A.: „Die Fehler sind passiert, wir tragen alle Verantwortung“

Als oberster Soldat führt Generalinspekteur Volker Wieker die Bundeswehr-Ermittlungen nach dem Fall Franco A. Im Interview spricht er über die gemachten Fehler, die Kultur des Wegsehens bei der Truppe und die Kritik an seiner… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Wieker wies nach Informationen der "Bild am Sonntag" am Freitag an, die Einhaltung der Regeln zum Traditionsverständnis in Bezug ...