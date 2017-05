Texas: 14-Jähriger erreicht Uni-Abschluss

Mit Autos oder Eisenbahn spielen? Carson Huey-You beschäftigt sich damit lieber in der Theorie. Im US-Bundesstaat Texas hat der 14-jährige Junge einen Bachelor in Physik… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



