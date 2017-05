Formel 1 in Spanien: Hamilton holt sich die dritte Polepostion

Beim Großen Preis von Spanien hat Lewis Hamilton das Qualifying gewonnen. Damit hat er gute Chancen, in der WM-Wertung an Sebastian Vettel heranzurücken. Aber auch der Deutsche präsentierte sich… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Alonso auf dem Weg in Q3? Dass die Mercedes-, Ferrari- und Red-Bull-Piloten in Q3 kommen steht nach dem ersten Versuchen in Q2 ...

Die Formel 1 kommt auf ihrer diesjährigen Welttournee in Europa an. Auch in diesem Jahr werden die Teams am Sonntag (14.00 Uhr ...