G7 in Italien: US-Handelspolitik überschattet Finanzministertreffen

Mit einem weichgespülten Bekenntnis zum freien Handel wurde das G7-Finanzministertreffen beendet. Der Streit mit den USA dürfte aber beim G20-Gipfel sichtbar werden – wenn Donald Trump nach Hamburg… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Köln (SID) - Die USA haben bei der Eishockey-WM das Viertelfinale weiter fest im Blick. Der zweimalige Weltmeister besiegte am ...

Italien befindet sich in der WM-Gruppe A in Köln in Abstiegsgefahr. Der Aufsteiger kassiert gegen die USA (0:3) die vierte ...