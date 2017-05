Diamond League in Shanghai: Harting und Holzdeppe noch nicht in Form

Noch viel Luft nach oben für die deutschen Leichtathletikstars: Bei der Diamond League in Shanghai enttäuschten vor allem Christoph Harting und Raphael Holzdeppe…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



