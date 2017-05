Fußball in Österreich: Salzburg feiert den nächsten Meistertitel

Zum vierten Mal nacheinander Meister – Red Bull Salzburg ist im österreichischen Fußball das Maß aller Dinge. Ob das Team aber tatsächlich in die Champions League darf, beschäftigt die… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



