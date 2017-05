Apple kauft Firma für künstliche Intelligenz

Wird Apples Sprachassistent Siri bald schlauer? Mit dem Kauf der AI-Firma Lattice will Apple den Kampf gegen Google Home, Amazon Echo und Samsung Bixby auf lange Sicht… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Siri-Lautsprecher mit Touch-Dispaly In our April 28 Insight report (“Apple’s first home AI product to see cyclical shipments ...