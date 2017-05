NRW-Wahl: Schulz, schon aus und vorbei?

War’s das schon für Martin Schulz? Die SPD erlebt in NRW ein historisches Debakel, die CDU jubelt über den dritten Wahlerfolg in Serie. Was das für das Land und den Bundestagswahlkampf bedeutet – die… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



