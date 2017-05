Österreich: Kurz will Koalition mit SPÖ beenden

Sebastian Kurz ist zum neuen Chef der Österreichischen Volkspartei ernannt worden. Der amtierende Außenminister will nun die Koalition mit der SPÖ beenden. Es soll Neuwahlen geben…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



