Putin am Klavier: Spiel es noch einmal, Wladimir!

Während Wladimir Putin bei einem Treffen in Peking auf das chinesische Staatsoberhaupt wartete, setzte er sich ans Klavier und spielte ein paar russische Klassiker. Sah spontan aus – wurde aber auch im Staatsfernsehen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Während Wladimir Putin bei einem Treffen in Peking auf das chinesische Staatsoberhaupt wartete, setzte er sich ans Klavier und ...

Die Unterstützung der europäischen Rechten und die Einmischung in den US-Wahlkampf hat Russland und Präsident Putin mehr ...

Tausende Soldaten marschierten über den Roten Platz in Moskau, in Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs und Russlands Sieg ...