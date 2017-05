Die Lage am Montag: Schulz‘ Tour der Leiden

Wird es Martin Schulz und der SPD so ergehen wie 2009 und 2013? Emmanuel Macron trifft heute in Berlin Angela Merkel. Und: Die Bahn will die Fahrkarte abschaffen. Die Lage am Morgen. Von Dirk Kurbjuweit… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Lage am Samstag: Teurer Freund Im neuen SPIEGEL erläutert Sigmar Gabriel, was er von Emmanuel Macrons EU ... kommt zu Wort. Die Lage am Wochenende…. Quelle: Life Go

Macron ins Präsidentenamt eingeführt Anschließend sollte Macron über die Prachtstraße Champs ... vom Burattino in brenzlige Lage 10 Vorschlag: Alle Chemnitzer ... Quelle: Freie Presse

Kommentar: Macron darf kein Gerhard Schröder werden Für die bessere Lage Deutschlands gibt es ... Mit Emmanuel Macron ist nun ein Politiker Präsident geworden, der genau das ... Quelle: T Online