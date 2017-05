NRW-Wahl: FDP vertauschte Kandidaten auf Landesliste

Nummer 24 war Nummer 48 – und umgekehrt: Die FDP hat auf ihrer Landesliste die Position von zwei Kandidaten vertauscht. Hat die Panne Folgen? Ein Verfassungsrechtler gibt Entwarnung…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung. Irgendwann bei der FDP-Feier in Düsseldorf singen sie: "Berlin, Berlin, wir ...

Berlin (dpa) - Nach dem Wahlerfolg in NRW beharrt FDP-Chef Christian Lindner angesichts einer möglichen Regierungsbeteiligung ...

Die CDU will am Tariftreuegesetz, das die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung tarifvertraglicher Mindeststandards ...