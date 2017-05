Mögliche schwarz-gelbe Koalition in NRW: Die störrische Braut

Eine Stimme Mehrheit hätten CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag. Reicht das für eine schwarz-gelbe Regierung? Noch sträuben sich die Liberalen. Die wichtigsten Streitpunkte im… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Berlin Dass die FDP drittstärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen werden würde, hatte sich abgezeichnet. Dass es nun auch noch ...

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der Abwahl von Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen stecken CDU und FDP das Terrain für eine mögliche ...

Berlin FDP-Chef Christian Lindner will nach dem Stimmenzuwachs seiner Partei in Nordrhein-Westfalen selbstbewusst in mögliche ...