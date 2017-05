Xbox Scorpio: Display an der Front der Dev-Kits ist voll programmierbar

Zur überarbeiteten Xbox mit dem Codenamen Project Scorpio sind die meisten technischen Details bereits bekannt, einige Ankündigungen hat sich Microsoft aber noch aufgehoben, beispielsweise den Preis der Konsole. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, wie die Konsole aussieht, zumindest das… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Microsoft und die Digital ... der Xbox One Project Scorpio vor. In der Konsole arbeitet eine Acht-Kern CPU, das entspricht ...

Microsoft will mit der Xbox Scorpio Ende des Jahres die bisher leistungsstärkste Konsole auf den Markt bringen. Vor Kurzem ...

Microsoft und die Digital ... der Xbox One Project Scorpio vor. In der Konsole arbeitet eine Acht-Kern CPU, das entspricht ...

Auf der E3 im Juni will Microsoft alle Geheimnisse um seine neue 4K-Konsole "Project Scorpio" lüften. Doch vorab kursieren nun ...

Zurück zur Xbox Scorpio. Die neue Microsoft-Konsole wird Ende 2017 – also schon in wenigen Monaten – in den weltweiten ...