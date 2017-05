Macron bei Merkel: Die drei Stärken der französischen Wirtschaft

Frankreich gilt ökonomisch als „kranker Mann Europas“. Doch bei allen Problemen wird oft übersehen, welche Stärken in den Unternehmen des Landes schlummern. Der neue Präsident Macron hat gute Chancen, sie zu… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Mit Emmanuel Macron verbinden viele Franzosen die Hoffnung, dass es nach jahrelanger Flaute in der Wirtschaft wieder aufwärts geht.

Vertreter der deutschen Wirtschaft begrüßen den Wahlsieg Emmanuel Macrons bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich.

«Macronomie» soll Frankreich den Aufschwung bringen. Nach zehn Jahren relativer Flaute will Emmanuel Macron den Arbeitsmarkt ...

Frankreich ist hoch verschuldet, die Handelsbilanz lässt zu wünschen übrig. Der Ex-Investmentbanker Macron will Staatsschulden ...

Emmanuel Macron wird Frankreichs neuer Präsident. Der pro-europäische Linksliberale siegte in der Stichwahl mit unerwartet ...

Macron will Frankreichs Wirtschaft mit Reformen neuen Schwung verleihen. Auf europäischer Ebene will er sich in enger Abstimmung ...