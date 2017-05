The Machine: Neuer Prototyp hat 160 Terabyte Arbeitsspeicher

Der IT-Konzern Hewlett-Packard Enterprise (HPE) hat einen neuen Computer-Prototypen vorgestellt, der von der The Machine-Entwicklergruppe entworfen wurde. Bei diesem handle es sich um den Rechner mit dem größten zusammenhängenden Arbeitsspeicher, der je gebaut wurde. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nuvis-3340af Embedded System für Machine Vision Anwendungen Machine Vision PCs stellen ... oder Bauteilen zu erkennen. Industrial Computer Source Seit Ihrer Gründung 1991 hat sich die ... Quelle: PresseBox