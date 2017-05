NRW: SPD schließt große Koalition mit CDU aus

Die SPD in Nordrhein-Westfalen will nach ihrer schweren Niederlage bei der Landtagswahl keine Koalition mit dem Wahlsieger CDU bilden. Das hat der SPD-Landesvorstand in Düsseldorf… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Mögliche schwarz-gelbe Koalition in NRW Die störrische Braut Sollten CDU und FDP sich nicht einigen, könnte es in Düsseldorf doch noch zu einer Großen Koalition kommen. Es wäre eine ... Quelle: Spiegel Online