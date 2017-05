Macron bei Merkel: Freundliche Worte – bis auf weiteres

Der Auftakt ist geglückt: Emmanuel Macron und Angela Merkel versprechen sich enge Zusammenarbeit bei der EU-Reform. Doch zunächst wartet die Kanzlerin ab, wie sich der neue Präsident im eigenen Land… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Frankreichs neuer Präsident plant umfassende Reformen – in Frankreich aber auch in der EU. Angela Merkel steht dabei an seiner ...