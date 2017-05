ABC Basic Connections: Kompendium für Arduinofans

Wer sich beim Basteln mit Arduino und Co. immer wieder passende Schaltpläne oder Pinbelegungen aus dem Netz suchen muss, für den ist das Buch „ABC: Basic Connections“ ein idealer… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

“It’s all powered by a Windows 10 device with 4GB of RAM and a built-in Arduino used for controlling the platform ...