Französische Datenschützer verhängen Strafe gegen Facebook

In fünf europäischen Ländern untersuchen Datenschutzbehörden Facebooks Datenmachenschaften. In Frankreich wird daraus nun eine Strafe… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Pariser Datenschutzaufsicht CNIL warf dem US-Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstag unter anderem vor, dass Nutzer der ...

Menlo Park, Paris – Eine französische Behörde hat gegen Facebook wegen Gesetzesverstößen beim Datenschutz eine Strafe in ...

Eine französische Behörde hat gegen Facebook wegen Gesetzesverstößen beim Datenschutz eine Strafe in Höhe von 150 000 Euro ...

Navigieren Sie in WhatsApp zu Einstellungen -> Account -> Datenschutz ... Daten zugreifen können. Facebook hat sich inzwischen ...

Der Messengerdienst WhatsApp soll wegen der Weitergabe von Daten seiner Nutzer an Facebook in Italien eine Strafe in Höhe von ...