Gruseltourismus in Albanien: Im Land der 173.371 Bunker

Albaniens Bunker sind Zeugnis einer Diktatoren-Paranoia: gebaut, um Feinde abzuwehren, die nie kamen. Heute dienen die grauen Betonpocken als Kuhstall, Liebesnest – und… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Betontür zum Führerbunker der Sozialistischen Volksrepublik Albanien ist mehr als 15 Zentimeter dick. Und so schwer, dass ...

Mehrere tausend Demonstranten haben in Albanien den Rücktritt des sozialistischen Regierungschefs Edi Rama verlangt. In der ...

Der Chef der Demokratischen Partei (DP) in Albanien, Lulzim Basha, hat bei einer Demonstration am Samstag in der Hauptstadt ...