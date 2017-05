Private Finanzen: Macron lässt künftige Minister durchleuchten

Um Skandalen vorzubeugen, will Frankreichs Präsident Macron die Steuerunterlagen seiner Ministerkandidaten unter die Lupe nehmen. Dafür verschiebt er die Vorstellung des Kabinetts…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



