Westworld – [Spoiler] lebt und kehrt für 2. Staffel zurück

Ein Darsteller der Science Fiction-Serie Westworld hat seine Rückkehr angekündigt, auch wenn er als tot galt. Erfahrt hier, um wen es sich… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Und allem Anschein nach schlägt es genau in die Western-Begeisterung, die durch RDR und die Serie Westworld wieder aufgefrischt ...

Die Sci-Fi-Western-Thriller-Serie „Westworld“ hat zwar sehr gute Kritiken erhalten, ein ähnlicher Hype wie bei „Game Of ...

HBO zeichnet unter anderem verantwortlich für die TV-Serien „Game of Thrones“, „Westworld“, „Sex and the City“ oder ...