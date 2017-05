Nach 2 Staffeln setzt CBS Criminal Minds: Beyond Borders aufgrund schlechter Quoten ab. Das Spin-off dreht sich um eine internationale BAU-Einheit des… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Der zweite Spin-off der Serie Criminal Minds schafft es nicht über die 2. Staffel. Criminal Minds: Beyond Borders wird nach nur ...

Doch damit ist nun Schluss, denn wie Variety berichtet, setzt CBS die Krimi-Serie „Criminal Minds: Beyond Borders“ über die ...

2011 hatte CBS der Serie "Criminal ... Hierzulande ist "Criminal Minds: Beyond Borders" seit knapp zwei Monaten in Sat.

In der ersten neuen Folge der zweiten Staffel geht es nach Afrika: In Tansania sind 23 Mitglieder der Brunswick Missionskirche ...

Für Familie Wolf wird der Traumurlaub in Mexiko zum Horror-Trip: Mutter Jessica wird brutal ermordet. Ihr Mann Daniel ist der ...

Der amerikanische Sender CBS hat eine wegweisende ... Zittern müssen also noch «Criminal Minds: Beyond Borders» , «Ransom ...

1-Serie "Criminal Minds: Beyond Borders" durchweg im einstelligen Bereich - in dieser Woche war das jedoch erstmals anders.

Lange ließ CBS seine Elementary ... The Great Indoors, Criminal Minds: Beyond Borders und 2 Broke Girls werden in der kommenden ...